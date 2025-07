Coco Gauff, número 2 do mundo, cai na primeira rodada de Wimbledon

Campeã de Roland Garros no início de junho, a tenista americana Coco Gauff, número 2 do mundo, foi derrotada nesta terça-feira (1º) pela ucraniana Dayana Yastremska (N.42) e se despediu do torneio de Wimbledon na primeira rodada.

Yastremska fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-1, em uma hora e 18 minutos.

Gauff cai na estreia de Wimbledon duas semanas depois de ser eliminada na primeira rodada do WTA 500 de Berlim, encerrando sua curta temporada na grama sem nenhuma vitória.

Já Yastremska, semifinalista do Aberto da Austrália em 2024, vence pela primeira vez em quatro confrontos com a americana. Sua adversária na segunda rodada será a russa Anastasia Zakharova (N.95), procedente do qualifying.

Esta foi apenas a terceira vez na Era Aberta que a campeã de Roland Garros cai na primeira rodada de Wimbledon no mesmo ano, depois da belga Justine Henin em 2005 e da italiana Francesca Schiavone em 2010.

Wimbledon é o Grand Slam em que Gauff tem seu pior retrospecto, sem nunca ter passado das oitavas de final.

