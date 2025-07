Número 3 do mundo, Alexander Zverev perde para francês e cai na primeira rodada de Wimbledon

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, foi eliminado na primeira rodada de Wimbledon nesta terça-feira (1º), derrotado pelo francês Arthur Rinderknech (N.72)

Rinderknech fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 7-6 (7/3), 6-7 (8/10), 6-3, 6-7 (5/7) e 6-4, em duelo que começou na segunda-feira à noite e teve que ser interrompido pelo toque de recolher no All England Club.

"Minhas pernas ainda estão tremendo, só dormi seis horas ontem à noite", disse o francês após a partida.

"Este esporte é difícil, mas que momento lindo! É minha primeira vitória contra um jogador top 5, na quadra mais bonita do mundo", acrescentou.

Rinderknech conseguiu 25 aces na partida e, embora Zverev tenha respondido com 31, não conseguiu evitar a derrota.

Três vezes finalista de Grand Slam, o alemão de 28 anos nunca passou da quarta rodada em nove participações em Wimbledon.

Ele agora se torna o quarto Top 10 da ATP a dizer adeus ao torneio londrino, depois das eliminações do dinamarquês Holger Rune (N.8), do russo Daniil Medvedev (N.9) e do italiano Lorenzo Musetti (N.7).

