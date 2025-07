Pregador americano Jimmy Swaggart morre aos 90 anos

O pregador americano Jimmy Swaggart, que ficou famoso em todo o mundo por seus apaixonados sermões cristãos e depois esteve envolvido em um escândalo sexual, faleceu nesta terça-feira (1º) aos 90 anos.

A morte de Swaggart, devido a um ataque cardíaco em um hospital de Baton Rouge, Louisiana, foi anunciada em sua página oficial no Facebook.

"O irmão Swaggart terminou sua vida terrena e entrou na presença de seu Salvador, Jesus Cristo", declarou.

Swaggart, cujos primos foram a lenda do rock and roll Jerry Lee Lewis e o cantor de música country Mickey Gilley, ganhou destaque na década de 1980 liderando sua igreja pentecostal, as Assembleias de Deus, com sede na Louisiana.

Seus sermões transmitidos pela televisão, com retórica incendiária e música gospel, eram assistidos por milhões de pessoas em todo o mundo e arrecadavam centenas de milhões de dólares em doações anualmente.

A queda de Swaggart ocorreu em 1987, após ser fotografado em um motel de Nova Orleans com uma prostituta.

No ano seguinte, ele fez uma confissão em lágrimas que foi televisionada. "Eu pequei contra ti, meu Senhor", disse Swaggart, sem dar detalhes. "Te imploro que me perdoes".

Swaggart foi expulso de sua igreja e, embora tenha continuado a pregar nas décadas seguintes, o número de seus seguidores e sua influência diminuíram

cl/st/db/mr/dd/aa