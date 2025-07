Atividade industrial nos EUA contrai em junho a ritmo mais lento

A atividade industrial dos Estados Unidos permaneceu em níveis de contração em junho pelo quarto mês consecutivo, embora tenha se aproximado da expansão, segundo dados de uma pesquisa divulgados nesta terça-feira (1º), enquanto a incerteza sobre as tarifas do presidente Donald Trump continua afetando o setor.

O índice da federação profissional ISM - baseado nas respostas de um painel de empresas - ficou em 49% no mês passado, acima dos 48,5% de maio, mas ainda abaixo dos 50% que indicariam uma expansão do setor.

A melhora nos estoques e na produção foram os principais fatores da recuperação geral do índice, segundo Susan Spence, chefe de pesquisas do ISM. "Os indicadores de demanda continuam sendo inconsistentes", alertou, apontando que os índices de novos pedidos e pedidos pendentes contraíram mais rapidamente.

No entanto, os estoques dos clientes e os novos pedidos de exportação reduziram-se em um ritmo mais lento.

Spence também destacou indicadores mistos na produção, indicando que as empresas "continuam cautelosas na contratação, mesmo com um aumento na produção".

Carl Weinberg, economista-chefe da High Frequency Economics, declarou em uma nota: "Este relatório sugere uma fraca atividade manufatureira".

Ele acrescentou que a pesquisa do ISM "poderia afetar negativamente as expectativas do mercado de ações hoje".

bys/st/db/dga/dd