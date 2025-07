Deportar Musk? Trump não descarta analisar esta possibilidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira(1º) que não descarta a possibilidade de expulsar Elon Musk, após o bilionário sul-africano criticar duramente seu projeto de lei orçamentária federal.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, foi o maior doador de Trump nas eleições de 2024 e esteve onipresente no início do mandato do republicano.

Em junho, eles entraram em conflito sobre o projeto de lei, e o empresário continuou a criticá-lo nos últimos dias.

Musk acusa os republicanos de abandonarem os esforços para colocar os Estados Unidos na vanguarda da revolução dos veículos elétricos e da energia limpa.

O sul-africano também defendeu a formação de um novo partido político chamado "America Party" (Partido América, em tradução livre), caso o projeto seja aprovado.

Trump também afirmou que o Departamento de Eficácia Governamental (Doge, na sigla em inglês), liderado por Musk até o final de maio, poderia se concentrar nos subsídios do fundador da Tesla e da SpaceX.

"Não sei. Teremos que analisar", disse Trump a jornalistas na Casa Branca, quando questionado se consideraria deportar Musk.

"Talvez tenhamos que impor o Doge sobre Elon. Sabe o que é Doge? Doge é o monstro que pode voltar e devorar o Elon", acrescentou.

Trump reforçou suas ameaças, convencido de que Musk critica o que ele chama de sua "grandiosa e linda lei" porque está chateado por ter revertido medidas favoráveis aos veículos elétricos.

"Ele está muito chateado com a situação, mas, sabe de uma coisa, ele pode perder muito mais, te digo isso. Elon pode perder muito mais", disse ele.

Na noite de segunda-feira, Trump fez comentários semelhantes em sua plataforma Truth Social. "Sem subsídios, Elon provavelmente teria que fechar as portas e voltar para a África do Sul", escreveu.

