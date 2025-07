Erdogan ataca revista turca acusada de publicar caricatura de profeta Maomé

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, atacou nesta terça-feira (1°) uma revista satírica de oposição que publicou um desenho apontado por alguns como uma caricatura do profeta Maomé, classificando a publicação como uma "provocação vil".

Erdogan declarou que as autoridades confiscaram todos os exemplares da edição e estão tomando medidas legais contra a publicação, poucas horas depois que a polícia prendeu quatro dos principais funcionários da mídia e foram emitidos mandados de prisão para vários outros.

"É uma clara provocação disfarçada de humor, uma provocação vil", denunciou o presidente, que disse se tratar de um "crime de ódio".

"Aqueles que forem insolentes com nosso profeta e outros profetas serão responsabilizados perante a lei", acrescentou.

A revista semanal LeMan nega as acusações e seu editor-chefe disse à AFP que o desenho "não tem nada a ver com o profeta Maomé".

Uma cópia do desenho em preto e branco que circula nas redes sociais mostra duas pessoas apertando as mãos no céu sobre uma cidade bombardeada.

