Nasa terá programação na Netflix

A gigante americana do streaming Netflix anunciou nesta segunda-feira (30) que seus usuários poderão assistir a lançamentos de foguetes e caminhadas espaciais, após uma aliança com a Nasa, agência espacial americana.

"Se você é um apaixonado pelo espaço, ou se apenas passa muito tempo vendo a Terra brilhar a 400 km de altura, a contagem regressiva começou oficialmente", anunciou hoje a plataforma, em um blog para promover a transmissão da Nasa+.

A programação vai incluir "vistas impressionantes da Terra a partir da Estação Espacial Internacional, caminhadas espaciais que farão você suar frio" e transmissões ao vivo do lançamento de foguetes, informou a Netflix.

Segundo a Nasa, a aliança busca "aproximar um pouco mais o espaço de casa". "Nossa Lei do Espaço de 1958 nos pede para compartilhar nossa história de exploração espacial com a maior audiência possível", ressaltou Rebecca Sirmons, diretora-geral da Nasa+. A transmissão promete "inspirar as novas gerações, do conforto do sofá ou na palma da mão, do seu telefone".

A programação da Nasa+ continuará sendo gratuita para o público no site nasa.gov e no aplicativo da agência. Os termos do acordo com a Netflix não foram divulgados, mas ele segue os passos de outras alianças para aumentar sua oferta de conteúdo.

A empresa entrou em um novo mercado no fim de 2024, com a transmissão ao vivo de duas partidas da NFL e de uma luta de boxe entre o astro do YouTube Jake Paul e o pugilista aposentado Mike Tyson.

