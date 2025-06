Espanha convoca encarregado de negócios de Israel após comunicado contra declaração de Sánchez

O governo espanhol convocou nesta quinta-feira (26) o encarregado de negócios da embaixada de Israel por um comunicado que afirma que a Espanha está "do lado errado" da História, emitido após o presidente de governo Pedro Sánchez mencionar um "genocídio" na Faixa de Gaza.

A chancelaria "convocou o encarregado de negócios de Israel, por seu comunicado inaceitável sobre o governo da Espanha", informaram fontes do ministério à AFP.

O encarregado de negócios é o mais alto representante da embaixada israelense na Espanha desde que o governo de Benjamin Netanyahu chamou para consultas sua embaixadora em novembro de 2023, em protesto contra outras declarações do chefe de governo espanhol.

Sánchez lamentou hoje, em Bruxelas, "a situação catastrófica de genocídio" na Faixa de Gaza, e pediu a suspensão imediata do acordo de associação entre a União Europeia e Israel.

A embaixada israelense respondeu com um comunicado em espanhol publicado no X, no qual chama a postura de Sánchez de "moralmente indefensável".

"A postura adotada pelo governo coloca a Espanha nas margens mais extremas — e cada vez mais isoladas — da posição europeia sobre o Oriente Médio. E a situa, infelizmente, no lado errado da História", diz o texto.

Madri já havia convocado o principal representante diplomático de Israel na Espanha em novembro de 2023, outubro de 2024 e maio de 2025, por divergências desde o início do conflito.

al/eg/lb/rpr