Petróleo sobe impulsionado por demanda e dólar fraco

As cotações do petróleo subiram ligeiramente nesta quinta-feira (26), impulsionados pela demanda dos Estados Unidos e o enfraquecimento persistente do dólar.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em agosto, subiu 0,07%, para 67,73 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento para o mesmo mês, avançou 0,49%, até 65,24 dólares.

"Estamos entrando em um período de forte demanda" e "a situação está longe de ser catastrófica, o que está demonstrando ser um fator de apoio" para os preços, declarou à AFP John Kilduff, analista da Again Capital.

O relatório semanal da Agência de Energia dos Estados Unidos (EIA) sobre os estoques de petróleo nos Estados Unidos mostrou na quarta-feira que a demanda de gasolina aumentou na semana passada (+4,18%) no país.

No mesmo período, as reservas comerciais de petróleo americanas caíram de forma mais drástica que o esperado pela quinta semana consecutiva, impulsionando os preços da commodity.

Ao mesmo tempo, "o enfraquecimento persistente do dólar [...] oferece certo respaldo às matérias-primas", cujos preços são negociados na moeda americana, disse Kilduff.

O índice do dólar, que compara essa divisa com uma cesta de outras moedas importantes, caiu nesta quinta-feira para o seu nível mais baixo desde março de 2022.

ni/tmc/er/dg/val/rpr