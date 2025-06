'COP30 precisa ser um novo referencial', diz Marina Silva em Londres

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse, nesta quinta-feira (26), que a COP 30, conferência climática da ONU a ser realizada em novembro no Brasil, "precisa ser um novo referencial", segundo declarações à AFP em Londres, durante a Semana de Ação Climática.

A trigésima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, também chamada de COP 30, será realizada em Belém do Pará entre 10 e 21 de novembro deste ano.

Marina Silva diz acreditar que os acordos alcançados em edições anteriores da conferência devem ser implementados na COP30.

"A COP30 deve ser esse novo marco referencial de criar um lastro para implementar as decisões que nós já tomamos ao longo desses anos", disse a ministra.

"Após 10 anos do Acordo de Paris [a COP 21, de 2015], em que nós estabelecemos um monte de compromissos, de regras, de arquitetura, de negociação, [...] agora só temos um caminho para avançar, que é implementar, implementar e implementar", acrescentou.

Marina Silva participa, em Londres, da Semana de Ação Climática, um evento anual celebrado na capital britânica e que reúne até domingo organizações, comunidades e indivíduos para encontrar soluções para as mudanças climáticas.

"Já ultrapassamos 1,5 grau [Celsius] de temperatura da Terra, já estamos vivendo os efeitos da mudança do clima, agora temos o imperativo ético de implementar o que nós já decidimos", continuou a titular da pasta do Meio Ambiente e Mudança do Clima do governo Lula.

A ministra ressaltou que deve ser implementado o que foi decidido na COP28, realizada em 2023 em Dubai. "É necessário triplicar as energias renováveis, dobrar a eficiência energética, fazer a transição para o fim do desmantelamento dos combustíveis fósseis, garantir que isso seja um esforço de todos os países", destacou.

Para Marina Silva, implementar os compromissos alcançados em outras COPs "não é uma ação do Brasil, mas de 196 países, em um contexto geopolítico muito difícil, com os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris e onde estamos vivendo guerras que, além de drenar os recursos para mais armamentos bélicos, mais segurança, também estão minando a cooperação e a solidariedade entre os povos".

Ela espera que da COP30 surjam "medidas concretas em relação ao financiamento". Por fim, a ministra defendeu que o Brasil está trabalhando para combater o desmatamento da Amazônia.

"No Brasil conseguimos uma redução do desmatamento de 46% na Amazônia, de 32% em no país inteiro e temos um compromisso de desmatamento zero até 2030", afirmou.

"Mas essa não é a realidade de todos os países, por isso a TTF [Taxa sobre Transações Financeiras] é fundamental, porque viabiliza meios de financiamento para quem protege as florestas", destacou.

