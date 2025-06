EUA enviará US$ 30 milhões à Fundação Humanitária de Gaza (GHF)

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (26) a aprovação de seu primeiro financiamento direto à Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), uma organização controversa que distribui alimentos no território palestino com apoio de Israel e Washington, e pediram que outros países sigam o exemplo.

"Aprovamos um financiamento de US$ 30 milhões [R$ 166 milhões, na cotação atual] para a Fundação Humanitária de Gaza. E convocamos os outros países para que também apoiem a Fundação Humanitária de Gaza e seu trabalho crucial", declarou à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Israel bloqueou em março, por mais de dois meses, o fornecimento de alimentos e outros suprimentos essenciais para a Faixa de Gaza, o que gerou alertas de fome no território devastado.

Apoiada por empresas americanas de segurança armada e assistida por tropas israelenses no perímetro, a GHF iniciou operações no final de maio. Suas supostas atividades de assistência foram marcadas por cenas caóticas, assassinatos em suas áreas de atuação e preocupações sobre sua neutralidade.

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que quase 550 pessoas morreram desde o final de maio perto dos seus centros de ajuda enquanto tentavam acessar os escassos suprimentos.

A organização nega que tenham ocorrido incidentes com mortes nesses locais, mas os principais grupos de ajuda humanitária e as Nações Unidas se recusaram a colaborar com ela, alegando que a GHF viola princípios humanitários básicos ao coordenar a entrega com as tropas israelenses.

Ao ser questionado sobre as críticas à operação, Pigott disse que as 46 milhões de porções de comida que o grupo assegura ter distribuído até agora são "absolutamente incríveis" e "merecem ser aplaudidas".

"Desde o primeiro dia dissemos que estávamos abertos a soluções criativas para oferecer assistência com segurança à população de Gaza e [que] protegessem Israel", declarou Pigott.

