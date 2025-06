Há 'muito a fazer' até a COP30 em Belém, diz chefe do Clima na ONU

O secretário executivo da ONU Mudança Climática, Simon Stiell, pediu nesta quinta-feira (26) a aceleração das negociações até a COP30 em Belém, no Pará, e destacou que, após duas semanas de reuniões preparatórias em Bonn, ainda há "muito a fazer".

"Não vou embelezar a realidade, ainda há muito a fazer antes de nos encontrarmos em Belém", declarou Stiell ao fim do encontro anual da diplomacia climática na sede da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC).

Ao finalizar as reuniões de trabalho, que todos os anos são cruciais antes da COP, Stiell advertiu aos delegados: "Há muito trabalho a ser feito para manter o objetivo de 1,5°C vivo, como exige a ciência".

Atualmente esse limite, que é o mais ambicioso do Acordo de Paris, parece já próximo de ser atingido no planeta, com a temperatura 1,3°C acima da era pré-industrial.

"Devemos encontrar meios para tomar decisões difíceis com mais rapidez" e "requeremos que os líderes e ministros se coloquem a trabalhar", ressaltou.

As negociações climáticas "avançam muito lentamente", lamentou o WWF em um comunicado, que destaca o atraso no início das discussões em Bonn sobre os temas da agenda.

"Os avanços sobre temas-chave como a transição para abandonar os combustíveis fósseis ou o fim do desmatamento não se concretizaram", apontou Fernanda de Carvalho, uma das responsáveis da ONG internacional.

Mas Ana Toni, diretora-geral da futura COP30, mostrou-se mais otimista sobre o balanço das discussões em Bonn. "Estamos satisfeitos com os avanços conseguidos aqui", disse à AFP.

