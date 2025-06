República Centro-Africana declara luto nacional pela morte de 29 estudantes

A República Centro-africana decretou três dias de luto após a morte de pelo menos 29 estudantes em um tumulto causado pela explosão de um transformador elétrico enquanto faziam um exame de faculdade.

No momento da explosão, na quarta-feira (25), por volta das 13h00 no horário local (11h00 no horário de Brasília), pouco mais de 5.300 estudantes faziam provas do segundo dia do exame.

As autoridades não comunicaram nenhum balanço oficial até a noite de quarta-feira. No entanto, um documento que circulava nas redes sociais e que foi autentificado pelo Ministério da Saúde, reportava que os hospitais da capital, Bangui, registraram 29 mortes.

Cerca de 260 alunos ficaram feridos, segundo o mesmo ministério.

"Quero expressar minha solidariedade e compaixão aos pais dos falecidos, à equipe educativa e aos alunos e dar-lhes meus mais sentidos e tristes pêsames", declarou o presidente centro-africano, Faustin Archange Touadéra, em um vídeo gravado em Bruxelas, onde participou de uma cúpula.

O mandatário também anunciou uma investigação judicial para determinar "as circunstâncias da tragédia e os possíveis responsáveis".

No momento da explosão, supervisores e alunos, em pânico, tentaram fugir. Alguns saltaram do primeiro andar da instituição. Muitos feridos foram transportados por ambulâncias, caminhonetes ou mototáxis, constataram os jornalistas da AFP.

Michael Jordy Yerima, de 20 anos, um dos estudantes que sobreviveu ao tumulto, disse à AFP que "depois da explosão que abalou o edifício, os supervisores, que deveriam estar nos controlando, começaram a fugir primeiro".

"Havia outros alunos feridos ao meu redor, e alguns morreram imediatamente", disse o jovem, que saltou pela janela do primeiro andar e quebrou o pé.

