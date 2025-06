Liverpool anuncia contratação do lateral-esquerdo húngaro Milos Kerkez

O lateral-esquerdo húngaro Milos Keretz, que estava no Bournemouth, foi anunciado nesta quinta-feira (26) como novo reforço do Liverpool, um dos clubes mais ativos na atual janela de transferências.

Segundo a imprensa britânica, os 'Reds' teriam pagado 40 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 300 milhões na cotação atual) pelo jogador de 21 anos.

Kerkez começou sua carreira no AZ Alkmaar, na Holanda, antes de chegar ao Bournemouth em 2023. No sul da Inglaterra, ele se tornou um dos pilares do time comandado pelo espanhol Andoni Iraola, que o escalou como titular em todos os 38 jogos da Premier League na temporada passada.

O jogador, que assinou um contrato de cinco anos, é a terceira contratação do Liverpool para a temporada 2025/2026, depois das chegadas do lateral-direito holandês Jeremie Frimpong e do talentoso meio-campista alemão Florian Wirtz, ambos do Bayer Leverkusen.

Além disso, o goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili, contratado em 2024, deve voltar de empréstimo depois de uma temporada no Valencia.

Kerkez é visto como o sucessor a longo prazo do escocês Andy Robertson, de 31 anos, que está encaminhando acerto com o Atlético de Madrid.

jt/dam/pm