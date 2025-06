Pentágono insiste no 'sucesso' de bombardeios dos EUA no Irã

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, insistiu nesta quinta-feira (26) que os ataques dos Estados Unidos no Irã foram um "sucesso histórico" e criticou os meios de comunicação por questioná-lo.

"O presidente (dos EUA, Donald) Trump criou as condições para acabar com a guerra. Dizimando, aniquilando, destruindo - escolha a palavra - as capacidades nucleares do Irã", enfatizou Hegseth em uma coletiva de imprensa no Pentágono, ao lado do chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine.

"Por buscar constantemente escândalos, (...) estão perdendo momentos históricos", disse, em um ataque direto a jornalistas.

Na terça-feira, os meios de comunicação dos EUA revelaram um relatório preliminar dos serviços de inteligência americanos segundo o qual os ataques contra o Irã ordenados por Trump atrasaram o programa nuclear iraniano por vários meses, mas não o destruíram completamente, apesar de o presidente afirmar o contrário.

O ministro da Defesa não apresentou nenhuma nova prova concreta que confirme a eficácia dos ataques americanos do final de semana, nem confirmou se havia estoques de urânio altamente enriquecido nas instalações subterrâneas de Fordo no momento dos bombardeios.

"Se você quer saber o que está acontecendo em Fordo, é melhor pegar uma pá grande, porque agora mesmo não há ninguém lá embaixo", disse Hegseth sobre a instalação nuclear subterrânea.

Hegseth citou a diretora de inteligência nacional dos EUA, Tulsi Gabbard, que afirmou na véspera que "as instalações nucleares do Irã foram destruídas".

Ele também mencionou uma declaração do chefe da CIA, John Ratcliffe, que garantiu que "o programa nuclear do Irã foi gravemente danificado pelos recentes ataques seletivos".

De acordo com Ratcliffe, uma fonte de informação "historicamente confiável e precisa" indicou que "várias instalações nucleares-chave do Irã foram destruídas e teriam que ser reconstruídas ao longo dos anos".

Trump declarou nesta quinta que o Irã não conseguiu remover material nuclear de Fordo.

"Nada foi retirado da instalação. Teria levado muito tempo, seria muito perigoso, pesado e difícil de mover!", garantiu em sua plataforma Truth Social.

Segundo Trump, nas fotos de satélite de caminhões do lado de fora do local antes do ataque dos EUA, só se vê pessoas tentando proteger Fordo com concreto.

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, afirmou nesta quinta a uma rádio francesa que as centrifugadoras de enriquecimento de urânio do Irã foram desativadas.

"Dada a potência dessas (bombas) e as características de uma centrífuga, já sabemos que essas centrífugas não estão mais operacionais", disse Grossi.

