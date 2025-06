PIB dos EUA registrou contração de 0,5% no primeiro trimestre, acima do previsto

A economia dos Estados Unidos registrou uma contração maior que o previsto no primeiro trimestre de 2025, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira (26), com consumo interno e exportações mais fracos do que o esperado.

O PIB dos EUA recuou 0,5% nos primeiros três meses do ano em termos anuais, segundo o Departamento de Comércio, que havia divulgado uma primeira estimativa de contração de -0,2%.

