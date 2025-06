Cooper Flagg é escolhido em 1º lugar no Draft da NBA pelo Dallas Mavericks

Como todas as previsões indicavam, o Dallas Mavericks selecionou o promissor Cooper Flagg com a primeira escolha do Draft da NBA nesta quarta-feira (25), no início da cerimônia em Nova York.

A joia de 18 anos da Universidade de Duke é o jogador que mais gerou expectativa na liga norte-americana de basquete desde a chegada do "unicórnio" francês Victor Wembanyama em 2023.

Os Mavericks, que surpreenderam ao vencer esta primeira escolha do draft, esperam desfrutar de um talento de nova geração após a controversa venda de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers.

Após ouvir seu nome, o versátil ala-pivô de 18 anos abraçou sua família com entusiasmo e subiu ao palco do Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York, para ser parabenizado pelo comissário Adam Silver e colocar o boné de seu novo time.

"É incrível, é um sonho que se tornou realidade", disse Flagg à ESPN após deixar o palco.

Os times da NBA completam suas 30 principais escolhas nesta quarta-feira para as melhores promessas do basquete universitário e de ligas estrangeiras.

gbv/cl/aam