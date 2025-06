Acusado de fingir casamento com menina na Disneyland Paris tinha condenações por relações sexuais com menores

O cidadão britânico acusado na França por supostamente organizar um casamento falso com uma menina na Disneyland Paris tinha uma condenação no Reino Unido por ter mantido relações sexuais com duas menores, informou a polícia britânica nesta quarta-feira (25).

Os meios de comunicação britânicos, que identificaram o acusado como Jaskarn "Jacky" Jhaj, de 39 anos, relataram que as duas menores tinham 15 anos na época do ocorrido.

A polícia britânica confirmou a condenação e afirmou que o suspeito está no registro de pessoas con antecedentes de "crimes sexuais contra menores".

As autoridade não divulgaram o nome do suspeito, mas detalharam que ele foi condenado em 2016 por manter relações sexuais com menores de idade e que está no registro de agressores sexuais. Também indicou que está em contato com seus pares franceses.

A promotoria de Meaux, onde está localizada a Disneyland Paris, informou na terça-feira que colocou um homem de 39 anos em prisão preventiva por fraude, abuso de confiança, lavagem de dinheiro e usurpação de identidade, após supostamente organizar um casamento falso no parque de diversões.

O homem fingiu ser o noivo em um casamento falso em que a noiva era uma menina ucraniana de nove anos, informou uma fonte policial.

O detido recrutou cidadãos da Letônia para garantir o desenvolvimento do evento e cerca de uma centena de figurantes franceses, apresentados como convidados do casamento, indicou a promotoria.

O evento, que deveria ocorrer logo cedo, antes da abertura do parque, foi cancelado "imediatamente", informou a Disneyland, que indicou que suas equipes detectaram "irregularidades significativas".

