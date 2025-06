Bia Haddad vence Svitolina de virada e vai às quartas do WTA 500 de Bad Homburg

A tenista brasileira Bia Haddad, número 21 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 500 de Bad Homburg, ao derrotar a ucraniana Elina Svitolina (N.14) nesta quarta-feira (25).

Bia fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3-6, 6-4 e 7-6 (9/7), em duas horas e 27 minutos.

A brasileira de 29 anos volta à quadra na quinta-feira para um jogo complicado contra a italiana Jasmine Paolini, número 4 do mundo, valendo vaga na semifinal.

Quem também se colocou entre as oito melhores do torneio foi a jovem russa Mirra Andreeva (N.7), de 18 anos, que derrotou a dinamarquesa Clara Tauson (N.23) com parciais de 3-6, 6-3 e 6-1.

-- Resultados desta quarta-feira do WTA 500 de Bad Homburg:

. Simples feminino - 2ª rodada:

Mirra Andreeva (RUS) x Clara Tauson (DIN) 3-6, 6-3, 6-1

Linda Nosková (CZE) x Donna Vekic (CRO) 2-6, 6-2, 6-4

Ekaterina Alexandrova (RUS) x Maria Sakkari (GRE) 6-3, 6-7 (2/7), 6-3

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Elina Svitolina (UCR) 3-6, 6-4, 7-6 (9/7)

iga/dam/cb/rpr