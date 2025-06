Sírio suspeito de ataque islamista na Alemanha é membro do EI

Um cidadão sírio suspeito de ter ferido gravemente quatro pessoas com uma faca na Alemanha no mês de maio pertence ao grupo Estado Islâmico (EI) desde 2014, indicou a promotoria antiterrorista do país europeu nesta quarta-feira (25).

Após o crime, os investigadores já tinham assinalado que o homem, de 35 anos, estava "motivado por razões religiosas". O suspeito está detido por atacar várias pessoas em frente a um bar no centro da cidade de Bielefeld, no oeste da Alemanha.

A Procuradoria-Geral confirmou nesta quarta a possibilidade de um ataque de caráter islamista e emitiu uma nova ordem de prisão por "participação em organização terrorista estrangeira", "tentativa de homicídio", "agressão e lesão corporal grave".

Este homem, identificado como Mahmoud M., "adere a uma ideologia islamista jihadista. Em dezembro de 2014, se juntou à organização terrorista 'Estado Islâmico' (EI) na Síria", indicou a procuradoria em comunicado.

"Até a primavera de 2016, trabalhou na região de Al Raqqa", o reduto da organização na época, no norte da Síria, "como guarda".

Após chegar à Alemanha, em uma data não especificada pelos promotores, ele teria decidido, em nome de uma "guerra santa global e em nome do EI, matar o maior número possível de pessoas, escolhidas aleatoriamente".

Foi provavelmente com essa ideia que teria atacado no dia 18 de maio de 2025, em frente a um bar, os torcedores do time de futebol local.

Nos últimos meses, a Alemanha registou vários atentados jihadistas, com esfaqueamentos e atropelamentos em massa com veículos, na época das eleições legislativas de 23 de fevereiro.

