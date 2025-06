Ataque a tiros deixa dez mortos no México

Dez pessoas foram assassinadas, entre elas menores de idade, e várias ficaram feridas depois que homens armados as atacaram a tiros no estado mexicano de Guanajuato (centro), informaram as autoridades nesta quarta-feira (25).

O ataque ocorreu na noite passada em uma casa no município de Irapuato, 340 km ao norte da capital mexicana, informou o governo local em um comunicado. Veículos de imprensa locais deram conta de até 12 feridos.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, condenou o ataque, durante sua habitual coletiva de imprensa matinal, e disse que se tratou de um "confronto", no qual "infelizmente morreram crianças".

A presidente não deu detalhes sobre as circunstâncias do ocorrido, nem das partes envolvidas, mas assegurou que o caso "está em investigação".

O incidente ocorreu quando moradores da colônia Barrio Nuevo celebravam uma festa local, segundo informes da imprensa mexicana.

Um vídeo divulgado por veículos locais mostra o momento em que os vizinhos dançam e se congratulam quando são subitamente afugentados pelo barulho de tiros.

Guanajuato é um importante centro industrial, com montadoras de carros como Mazda e Toyota, e abriga destinos turísticos populares.

Mas a região costuma ser sacudida pela violência devido a confrontos entre o cartel Jalisco Nova Geração, um dos mais poderosos do México, e o grupo Santa Rosa de Lima.

Este estado contabiliza 3.600 desaparecidos, dos mais de 120.000 registrados no México.

Em 2024, foi o distrito mexicano com maior número de homicídios (3.151), segundo dados oficiais - pouco mais de 10% dos registrados no ano passado em todo o país.

