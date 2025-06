Jovem socialista vence ex-governador nas primárias democratas para prefeitura de Nova York

O jovem candidato socialista Zohran Mamdani surpreendeu e venceu as primárias democratas de terça-feira (24) para a prefeitura de Nova York, superando o principal rival, o ex-governador do estado Andrew Cuomo.

Com um perfil progressista que encantou os jovens eleitores, Mamdani tinha 43% dos votos com 95% das urnas apuradas, contra 36% do político veterano da velha guarda democrata, apoiado por figuras como Hillary Clinton.

"Esta noite fizemos história", comemorou diante Mamdani, superado durante meses por Cuomo nas pesquisas.

"Nós vencemos porque os nova-iorquinos se levantaram por uma cidade que possam pagar (...), uma cidade onde possam fazer mais do que apenas lutar", afirmou o político de 33 anos.

Com mais que o dobro de idade, 67 anos, Cuomo foi apontado como favorito durante meses em seu retorno à política, após renunciar ao cargo de governador há quatro anos por dezenas de denúncias de assédio sexual.

"Hoje é a noite dele. Ele merece. Ele ganhou", disse para seus seguidores, ao reconhecer a vitória do rival.

Os resultados finais, no entanto, só serão conhecidos dentro de alguns dias devido a um sistema complicado de atribuição de votos no qual os eleitores precisavam escolher cinco candidatos em ordem de preferência.

Como nenhum atingiu 50%, a contagem prosseguirá para eliminar os candidatos com menos votos e recontar os votos até a designação de um vencedor que representará o partido nas eleições de novembro.

Os republicanos não demoraram a reagir à vitória de Mamdani. Para Ed Cox, presidente do Partido Republicano em Nova York, "é a prova mais alarmante de quão longe à esquerda o Partido Democrata foi e de quanto está fora da realidade".

- Jovem guarda contra velha guarda -

A eleição foi considerada uma batalha ideológica entre a nova e a velha geração do Partido Democrata, muito abalado após a derrota de Kamala Harris para Donald Trump na disputa pela presidência.

Cuomo destacou sua experiência para lidar com uma cidade "em crise" e com um governo federal republicano muito hostil às políticas favoráveis à recepção nesta cidade de 8,5 milhões de habitantes, construída com ondas de migrantes.

Nascido em Uganda e com origens indianas, Mamdani representa a ala "socialista" do partido, liderada por figuras como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, que expressaram apoio ao candidato.

Mamdani, membro da Assembleia do estado de Nova York pelo distrito do Queens e que se proclama "progressista e muçulmano", protagonizou uma campanha viral nas redes sociais.

Ele despertou o entusiasmo de um exército de jovens voluntários para amplificar suas promessas contra o aumento do custo de vida, que incluem ônibus gratuitos, creches e o congelamento dos aluguéis regulamentados.

O aluguel de um apartamento de três quartos em Manhattan supera amplamente os 6.000 dólares (32 mil reais) mensais.

Nova York abriga uma das maiores concentrações de milionários do mundo, mas cerca de um quarto de sua população vive na pobreza, segundo um recente relatório da associação Robin Hood e da Universidade de Columbia.

A proposta de Mamdani "é muito extremista", disse Sheryl Stein, uma publicitária de cinquenta anos que se registrou como democrata para votar em Cuomo.

"Adoro a juventude, mas ver uma pessoa de 33 anos sem experiência dirigindo a maior cidade do país e uma das maiores do mundo dá bastante medo", declarou à AFP.

Se a vitória for confirmada, Mamdani enfrentará vários rivais em novembro, incluindo o atual prefeito Eric Adams, um democrata que se apresenta como independente após sua aproximação de Trump.

"O que Nova York merece é um prefeito que se orgulhe de sua história, não alguém que foge da sua, nem outro que não tem história nenhuma", disse Adams em referência aos dois possíveis rivais.

arb-af/arm/dbh/zm/fp