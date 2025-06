Fluminense luta contra Mamelodi Sundowns por vaga nas oitavas e liderança do Grupo F

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (24) para lutar por uma vaga nas oitavas de final e a liderança do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes fechando a primeira fase contra o aguerrido Mamelodi Sundowns, em Miami às 16h (horário de Brasília).

Avançar como primeiro da chave seria um golpe no Borussia Dortmund, o popular time alemão que começou a competição como favorito do grupo, mas que ainda não garantiu uma vaga nas oitavas de final.

O time aurinegro está em segundo lugar, também com quatro pontos, mas com um saldo de gols inferior, o diferencial entre brasileiros e alemães devido ao empate em 0 a 0 no duelo que travaram na estreia: os europeus estão com +1, enquanto os sul-americanos com +2.

O clube carioca precisa apenas de um empate para avançar às oitavas de final. O problema é que enfrentará uma equipe sul-africana que soube se impor, inclusive com os tradicionais cânticos de incentivo antes de entrar em campo, e que também almeja se manter viva na competição.

O Mamelodi está em terceiro com três pontos, e uma vitória o levará à próxima fase, independentemente do que acontecer entre o Dortmund e os sul-coreanos (0), que jogarão simultaneamente no TQL Stadium, em Cincinnati.

"Um ponto crucial, que será importante para os dois times amanhã... assim como eles gostam da bola, nós também gostamos: é o calor", alertou o técnico do Flu, Renato Gaúcho, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

- Arias, en ti confío -

Na próxima fase, o líder e o segundo colocado do Grupo F enfrentarão River Plate, Inter de Milão ou Monterrey, integrantes do Grupo E, que também será definido nesta quarta-feira.

"Estou otimista porque conseguimos mostrar o nosso valor", disse Jhon Arias, destaque do time carioca na renovada competição da Fifa.

Além do seu golaço de falta e da ótima assistência na vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan na semana passada, o versátil atacante colombiano é a força motriz e a alma dos campeões da Copa Libertadores de 2023.

"Temos tudo o que precisamos. Precisamos nos concentrar durante os 90 minutos", acrescentou o colombiano de 27 anos.

Arias é um titular absoluto no ataque de Renato Gaúcho, que vai precisar aproveitar todas as oportunidades de gol e manter a vantagem sobre o Dortmund, a mais de 1.800 quilômetros de distância.

"Não temos nenhuma garantia de passar para a próxima fase (...) precisamos estar atentos o tempo todo. Queremos um bom resultado para terminar em primeiro no grupo", afirmou Renato.

O técnico alertou para a dificuldade de vencer os sul-africanos, que quase empataram com os alemães na última partida, após estarem perdendo por 4 a 1. O jogo terminou 4 a 3.

- Filosofía sul-africana -

O Mamelodi Sundowns, comandado pelo técnico português Miguel Cardoso, é um dos três times africanos que chegaram à terceira e última rodada da fase de grupos com chances de se classificar para as oitavas de final.

Os sul-africanos têm se mantido fiéis à sua filosofia de futebol "Shoe Shine & Piano", que consiste em dar um fino trato à bola e garantir que o time produza atuações harmoniosas e esteticamente agradáveis.

Sob o comando de Cardoso, que foi comparado a Pep Guardiola na África do Sul por sua abordagem ofensiva e baseada na posse de bola, o time conquistou seu oitavo título nacional consecutivo na temporada passada e chegou à final da Liga dos Campeões africana, perdida para o Pyramids, do Egito.

"O Fluminense é elite do Brasil, que está dominando esta Copa do Mundo de Clubes. Sabemos que será difícil, mas também bonito. Nosso desafio é crescer com essas experiências, para nos tornarmos mais fortes para o futuro", disse Cardoso ao jornal Sport, de Barcelona.

"Não vamos mudar quem somos. Queremos competir com a nossa identidade e chegar ao limite de nossas capacidades para estar ao topo".

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio - Guga, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes, Gabriel Fuentes - Hércules, Martinelli, Ganso - Jhon Arias, Germán Cano, Kevin Serna. Técnico: Renato Portaluppi.

Mamelodi Sundowns: Ronwen Williams - Khuliso Mudau, Keanu Cupido, Grant Kekana, Divine Lunga - Teboho Mokoena - Lucas Ribeiro, Marcelo Allende, Themba Zwane, Tashreeq Matthews - Iqraam Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

str-raa/ma/aam