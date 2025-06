Israel 'volta' a se concentrar em Gaza após guerra com Irã, anuncia chefe do Estado-Maior do Exército

Israel voltará a se concentrar em sua luta contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza após os 12 dias de guerra com o Irã, sobre a qual decretou um cessar-fogo, afirmou o chefe do Estado-Maior do Exército israelense nesta terça-feira (24).

"Agora a atenção retorna a Gaza, para trazer os reféns para casa e desmantelar o regime do Hamas", declarou o tenente-general Eyal Zamir em um comunicado.

adp/lba/dcp/jvb/mb/yr/dd