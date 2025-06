EUA registra queda na confiança dos consumidores em junho

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos se deteriorou novamente em junho, após uma recuperação em maio, em meio a preocupações com o impacto das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, de acordo com um barômetro divulgado nesta terça-feira (24).

O índice que avalia esta confiança, publicado pela associação profissional Conference Board, caiu de 98,4 pontos em maio para 93 em junho, uma diferença de 5,4 pontos.

Os analistas esperavam uma ligeira melhora, segundo o consenso publicado pela MarketWatch.

A queda observada em junho "apaga quase metade dos fortes ganhos" do mês anterior, observa Stephanie Guichard, economista do Conference Board, citada no comunicado.

"As tarifas [implementadas pelo governo Trump] ainda estão muito presentes na mente dos consumidores e associadas a preocupações sobre seu impacto negativo na economia e nos preços", acrescenta.

Outro barômetro de confiança do consumidor, publicado em meados de junho pela Universidade de Michigan, destacou uma recuperação no humor dos americanos em comparação ao mês anterior.

