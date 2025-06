Papa ‘peruano de coração’ é um alento, diz Frei Betto

Frei Betto comemorou a escolha do novo Papa como um caminho de continuidade do legado de Francisco.

Para o religioso brasileiro, o fato de o Papa Leão XIV ser um “peruano de coração”, tendo servido por muitos anos nas comunidades carentes, é um alento para os católico.

“Ele ter exercido todo o seu ministério, como sacerdote e como bispo no Peru, me dá muita esperança nele, que vai continuar a linha de Francisco. Tenho muita esperança, sabe?”, disse Frei Betto em entrevista à coluna, depois que o novo papa foi anunciado pelo Vaticano.

A escolha do nome papal do americano de nascimento Roberto Prevost também é, para Frei Betto um sinal de que o novo papa seguirá os passos de Francisco no diálogo com os mais necessitados, os trabalhadores e refugiados.

“Ele adotou o nome Leão XIV, o segmento de Leão XIII, que foi o Papa da reforma trabalhista, o Papa que primeiro fez a encíclica “Rerum Novarum”, as coisas novas, em que ele abordava a favor dos trabalhadores, a relação trabalhadores e empresários, isso lá no século XIX”, afirmou.

Frei Betto lembrou que Prevost, que já se mostrou crítico às políticas trumpistas, pode ser uma voz poderosa de contraponto a Donald Trump:

“Eu espero que sim. Torço para isso.”

Quanto ao Brasil, o novo Papa também poderá estar alinhado à luta contra a desigualdade e pela questão ambiental. “O fato de ele ser um peruano de coração e ter passado a maior parte da sua vida sacerdotal e episcopal no Peru, isso me anima muito”, finalizou.