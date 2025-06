Em meio a acordo com Brasil e Mercosul, autoridades da UE chegam a SP

São Paulo recebe na próxima quinta-feira, 29, autoridades da União Europeia que participarão do Fórum de Investimentos UE-Brasil. O evento é promovido pela ApexBrasil e pelo Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), reunindo personalidades da política e da economia brasileiras e europeia para discutir caminhos concretos de cooperação com foco em sustentabilidade, inovação industrial e infraestrutura verde.

A programação prevê a assinatura de uma Carta de Intenções para Promoção de Investimentos e painéis sobre comércio sustentável, hidrogênio verde e transformação digital. O fórum acontece em um momento estratégico, após o novo “tarifaço” dos EUA sob Donald Trump, e em meio às tensões nas negociações do acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

Entre os principais nomes estão Jorge Viana (foto), presidente da ApexBrasil, e António Costa, presidente do Conselho Europeu. O Conselho é o órgão que reúne os chefes de Estado e de governo dos membros da União Europeia e define as diretrizes políticas do bloco. Também participam representantes dos ministérios da Fazenda, Indústria, Relações Exteriores, Transportes e Comunicações.

A expectativa dos organizadores é que o evento fortaleça o diálogo bilateral e abra espaço para novos investimentos que alinhem crescimento econômico e responsabilidade ambiental.

À coluna, Jorge Viana defendeu que o acordo com a União Europeia como uma plataforma para cooperação estratégica entre economias que, juntas, representam 25% do PIB global e um mercado de 780 milhões de pessoas.

“Com a eliminação de tarifas para 97% dos bens industriais e 77% dos agrícolas, temos potencial para ampliar em até US$ 7 bilhões nossas exportações no curto prazo. A ApexBrasil já mapeou mais de 6.700 oportunidades de negócios para produtos brasileiros na Europa. Este Fórum é o ponto de partida para transformar esse potencial em realidade e também para reforçar os laços com nosso principal investidor estrangeiro. A União Europeia tem um estoque de investimentos de quase US$ 500 bilhões no Brasil, e o acordo pode ser decisivo para fortalecer essa parceria estratégica, baseada em desenvolvimento sustentável e inclusão”, afirmou.