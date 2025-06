China anuncia desfile militar em setembro para celebrar fim da II Guerra Mundial

A China organizará um desfile militar na Praça Tiananmen (Paz Celestial), em Pequim, com soldados, aviões de combate e armas de alta tecnologia para celebrar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, anunciou o governo.

Milhões de chineses morreram durante uma prolongada guerra com o Japão imperial nos anos 1930 e 1940, que coincidiu com o conflito mundial.

No desfile de 3 de setembro, o presidente Xi Jinping inspecionará as tropas na Praça Tiananmen, anunciou Wu Zeke, da comissão militar chinesa.

O Kremlin anunciou que o presidente russo Vladimir Putin participará e autoridades chinesas indicaram que outros líderes mundiais também estarão presentes.

As comemorações devem incluir tropas desfilando em formação, colunas de blindados, esquadrões aéreos e outros equipamentos de combate de alta tecnologia, anunciou Wu em uma entrevista coletiva.

A agência estatal Xinhua afirmou que o evento apresentará "novos tipos de forças de combate, incluindo equipamentos inteligentes não tripulados".

As autoridades não especificaram quais armas serão exibidas, mas anteciparam que incluirão equipamentos de fabricação chinesa de alta precisão para combater "as batalhas do futuro".

Wu destacou que o desfile ajudará a promover uma aproximação da "juventude da nação chinesa".

A guerra iniciada com a ocupação de uma região do nordeste da China no início dos anos 1930 terminou em 1945 com a rendição japonesa.

Em seguida, a China entrou em uma guerra civil que terminou em 1949 com a vitória das forças do Partido Comunista.

O anúncio de terça-feira ocorre menos de duas semanas após o presidente americano, Donald Trump, ter celebrado um desfile militar no dia de seu 79º aniversário.

ll-mjw/je/lb/mas/zm/fp