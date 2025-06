Defesa Civil de Gaza relata 21 mortes por disparos israelenses perto de centro de ajuda

A Defesa Civil de Gaza informou que as forças israelenses mataram 21 pessoas que aguardavam ajuda perto de um centro de distribuição no território palestino nesta terça-feira.

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal, disse à AFP que 21 pessoas morreram e 150 ficaram feridas pelos "disparos das forças de ocupação israelenses contra pessoas reunidas para aguardar por ajuda".

Ele indicou que as vítimas foram levadas para um hospital próximo ao local, em uma rodovia no centro da Faixa de Gaza, onde as forças israelenses dispararam "balas e projéteis de tanques".

O Exército israelense não fez nenhum comentário até o momento sobre a denúncia.

Devido às restrições impostas à imprensa no território palestino e às dificuldades de acesso, a AFP não consegue verificar com fontes independentes as informações divulgadas pela Defesa Civil.

O líder da oposição israelense, Yair Lapid, fez um apelo nesta terça-feira pelo fim da guerra em Gaza, após o anúncio de um cessar-fogo no conflito iniciado em 13 de junho por Israel contra o Irã.

"E agora Gaza. É hora de terminar lá também. Recuperar os reféns, acabar com a guerra", escreveu Lapid em uma mensagem na rede social X.

bur-az-acc/dv/mas/zm/pb/fp