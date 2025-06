Petróleo cai mais de 7% após ataque iraniano contra base dos EUA no Catar

As cotações internacionais do petróleo caíram nesta segunda-feira (23) após o ataque do Irã contra uma base militar dos Estados Unidos no Catar, uma reação que os analistas atribuíram ao alívio dos operadores, que temiam represálias mais graves.

O barril de tipo WTI, negociado nos Estados Unidos, caiu 7,22%, para 68,51 dólares, voltando a níveis em que estava antes dos primeiros ataques israelenses ao Irã, em 13 de junho.

Já o de tipo Brent, de referência na Europa, perdeu 7,18%, a 72,07 dólares, regressando também a preços não vistos em 10 dias.

O Irã afirmou que seis de seus mísseis alcançaram a base americana de Al Udeid no Catar, em resposta aos ataques dos Estados Unidos no domingo contra instalações nucleares iranianas, informou um veículo estatal.

"Trata-se de um alvo militar, aparentemente situado fora de um centro populoso e parece que as infraestruturas petrolíferas não foram afetadas", comentou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Segundo o analista, mais que uma nova escalada, o mercado considera que "se trata de uma medida tomada pelos iranianos para salvar as aparências".

Por ora, "está claro que isso não tem impacto" no Estreito de Ormuz, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e por onde transita 20% do petróleo mundial, assegurou Kilduff.

O bloqueio deste passo seria um "pesadelo absoluto" que faria os preços explodir, segundo Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

Se o Estreito de Ormuz ficasse fechado, o preço do petróleo americano poderia "superar o limite de 100 dólares por barril", ou seja, 30 dólares a mais que nesta segunda-feira, ressaltou, por sua vez, Ipek Ozkardeskaya, analista do Swissquote Bank.

Contudo, o Irã não tem nenhum interesse em obstaculizar a passagem dos petroleiros e, por conseguinte, privar-se das exportações de petróleo, opinou Kilduff.

Segundo este analista, Teerã "precisará de seus petrodólares para apoiar a reconstrução de suas infraestruturas" após os bombardeios americanos e israelenses.

O Irã é o nono maior produtor de petróleo do mundo com 3,3 milhões de barris por dia.

