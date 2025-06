Haliburton, astro do Indiana Pacers, sofre ruptura do tendão de Aquiles

O astro do Indiana Pacers Tyrese Haliburton sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles da perna direita, durante a derrota da equipe para o Oklahoma City Thunder no Jogo 7 das Finais da NBA, informaram vários veículos de imprensa dos Estados Unidos nesta segunda-feira (23).

O armador de 25 anos corre o risco de ficar fora de toda a temporada 2025/2026 por conta da lesão, segundo a ESPN e o jornal The Athletic.

Os Pacers ficaram sem seu principal jogador com apenas sete minutos de jogo na decisão da NBA contra o OKC.

Haliburton começou a noite com alta intensidade, marcando 9 pontos em três cestas de três quase que consecutivas, antes de cair na quadra quando tentava fazer uma infiltração.

Gritando de dor, o armador foi rapidamente amparado por seus companheiros antes de ser levado ao vestiário em lágrimas e sem conseguir apoiar o é direito no chão.

Pouco depois, os Pacers informaram que ele não voltaria ao jogo por "uma lesão na parte inferior da perna direita", sem dar mais detalhes.

Haliburton vinha convivendo com uma lesão muscular na panturrilha direita desde segunda-feira, mas não quis abandonar seus companheiros na decisão da NBA.

O Indiana não se rendeu apesar da saída do craque do time, mas acabou derrotado por 103 a 91 e não conseguiu conquistar seu primeiro título.

"O que aconteceu com Tyrese... parou o coração de todos", disse o técnico dos Pacers, Rick Carlisle, na entrevista coletiva após o jogo no Paycom Center, em Oklahoma City.

- Sucessão de lesões -

Haliburton foi o terceiro jogador da NBA, entre todos os All-Star, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles durante os playoffs desta temporada.

Antes dele, Damian Lillard (Milwaukee Bucks) e Jayson Tatum (Boston Celtics) tiveram o mesmo problema, cuja gravidade coloca dúvidas sobre o futuro de suas carreiras.

Então no Golden State Warriors, Kevin Durant rompeu o tendão de Aquiles nas Finais de 2019, em que a equipe da Califórnia foi derrotada pelo Toronto Raptors.

Durant perdeu toda a temporada seguinte antes de voltar às quadras em dezembro de 2020, 18 meses depois da lesão.

Hoje, aos 36 anos, 'KD', que recentemente trocou o Phoenix Suns pelo Houston Rockets, conseguiu recuperar seu alto nível, ao contrário do pivô DeMarcus Cousins, cuja carreira entrou em declínio depois de sofrer a mesma lesão.

O comissário da NBA, Adam Silver, se pronunciou no início do mês, depois da lesão de Tatum e outra de menor gravidade de Stephen Curry, dos Warriors.

Silver disse que a liga americana de basquete oferece hoje mais dias de descanso durante os playoffs do que em temporadas anteriores e afirmou que "não há dados" que sugiram que um menor número de jogos na temporada regular causaria menos lesões.

"Dito isso, é claro que estamos avaliando tudo muito de perto", disse o comissário.

bur-gbv/ag/cb