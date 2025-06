De la Cruz volta a sentir dores e segue como dúvida no Flamengo para Copa de Clubes

O meia uruguaio Nicolás de la Cruz voltou a sentir dores na recuperação da lesão que sofreu no joelho e segue como dúvida no Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes, informou o clube carioca nesta segunda-feira (23).

O último jogo de De la Cruz foi no dia 18 de maio, no empate em 0 a 0 com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O jogador teve ser substituído no segundo tempo devido a uma torção no joelho esquerdo.

"Após reiniciar os trabalhos em campo, o meio-campista De La Cruz voltou a apresentar dores", informou o departamento médico do Flamengo.

Um exame de imagem realizado no domingo "não identificou nova lesão no local", acrescentou a nota do clube, que não deu um prazo para a recuperação do uruguaio.

De la Cruz viajou aos Estados Unidos com a delegação do Rubro-Negro e ficou fora dos dois primeiros jogos da equipe na Copa de Clubes: vitórias sobre o Espérance da Tunísia (2 a 0) e sobre o Chelsea da Inglaterra (3 a 1).

O time do técnico Filipe Luís já está classificado e espera seu adversário nas oitavas de final, que será disputada no próximo domingo, 29 de junho.

"O atleta seguirá sob os cuidados do departamento médico do Flamengo", conclui o comunicado.

