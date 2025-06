Jornalistas da AFP ouviram explosões no Catar, onde fica a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, pouco depois do país fechar seu espaço aéreo, em meio à guerra entre Israel e Irã, e após os bombardeios americanos contra a República Islâmica.

As explosões foram ouvidas no centro de Doha e em Lusail, ao norte da capital, e projéteis foram vistos no céu.

