John Textor vende sua parte do capital do Crystal Palace

John Textor, dono do Botafogo, vendeu os seus 43% das ações do Crystal Palace ao também empresário americano Woody Johnson, anunciou o clube londrino nesta segunda-feira (23).

"O Crystal Palace Football Club confirma que Robert Wood Johnson, 'Woody', empresário americano e coproprietário do New York Jets, assinou um contrato legalmente vinculante para comprar as ações do clube do Eagle Football", declarou a diretoria do Palace em comunicado.

Essas ações pertenciam a John Textor através do Eagle Football Group, empresa que controla o Botafogo, o Lyon da França e o Molenbeek da Bélgica, entre outros clubes.

Segundo a BBC, Woody Johnson, que foi embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido entre 2017 e 2021, no primeiro mandato de Donald Trump, teria desembolsado US$ 225 milhões (R$ 1,2 bilhão na cotação atual) nesta aquisição.

Johnson, de 78 anos, cuja fortuna é estimada em US$ 3,3 bilhões (R$ 18,2 bilhões), segundo a revista Forbes, é um dos herdeiros do império farmacêutico Johnson & Johnson.

Em 2022, ele tentou, sem sucesso, adquirir outro clube londrino, o Chelsea.

O Crystal Palace terminou o Campeonato Inglês na 12ª posição e foi campeão da Copa da Inglaterra, o que lhe garantiu uma vaga em uma competição europeia pela primeira vez em sua história.

A Uefa ainda decidirá sobre a participação da equipe na Liga Europa, diante de uma possível violação das normas de multipropriedade de clubes, já que Textor também é dono do Lyon, outro time classificado para este torneio continental na próxima temporada.

