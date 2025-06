Irã afirma que Israel bombardeou presídio em Teerã

Bombardeios israelenses atingiram a Penitenciária Evin, em Teerã nesta segunda-feira (23), danificando partes da instalação, informou o Judiciário iraniano.

"No mais recente ataque do regime sionista a Teerã, projéteis infelizmente atingiram a Penitenciária Evin, danificando partes da instalação", informou o site Mizan Online, vinculado ao Judiciário iraniano.

A penitenciária é conhecida pelos maus-tratos a presos políticos.

O site afirmou que todos os recursos foram mobilizados para administrar a situação, que permanece "sob controle".

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que o Exército "lança ataques com força sem precedentes contra alvos do regime e órgãos de repressão do governo no coração de Teerã".

Entre eles, citou Evin, "que abriga presos políticos e opositores ao regime", além de centros de comando da milícia nacional Basij e da poderosa Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica.

Israel lançou uma ofensiva militar contra o Irã em 13 de junho, visando as instalações nucleares e de mísseis de seu arquirrival, que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descreveu como ameaça "existencial" ao seu país.

Desde então, a lista de alvos se expandiu e incluiu a televisão estatal iraniana e as forças de segurança interna, alimentando especulações de que Israel busca derrubar o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

