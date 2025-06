Alcaraz é campeão do ATP 500 de Queen's

Duas semanas depois de uma vitória épica em Roland Garros, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, conquistou o ATP 500 de Queen's neste domingo (22), ao derrotar na final o tcheco Jiri Lehecka (N.30).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-7 (5-7) e 6-2, em duas horas e oito minutos.

Com o título, o espanhol de 22 anos vai com confiança para o torneio de Wimbledon (30 de junho - 13 de julho): disputou em Queen's sua quinta final consecutiva em cinco torneios, com quatro vitórias (Monte Carlo, Roma, Roland Garros e Queen's), e uma derrota, em Barcelona, contra o dinamarquês Holger Rune.

Esta também foi a 18ª vitória seguida de Alcaraz, alcançada com 33 'winners' e 18 aces ao longo da partida.

Formado principalmente no saibro, o jovem espanhol se tornou um especialista em grama. Desde que venceu em Queen's pela primeira vez, em 2023, foi campeão das duas edições seguintes de Wimbledon.

Num duelo entre dois excelentes sacadores, Alcaraz não desperdiçou o primeiro break point que teve no primeiro set, a única oportunidade de quebra que conseguiu nas duas primeiras parciais.

Depois, perdeu o segundo set em um emocionante tie break, mas conseguiu a vitória no set decisivo.

"Este torneio é muito especial para mim", afirmou Alcaraz após a partida. "Estou feliz por levantar o troféu mais uma vez. Vim sem expectativas, apenas para jogar um bom tênis e me adaptar à grama. Tive a sorte de ter muitos amigos e familiares aqui, o que me fez sentir muito confortável dentro e fora da quadra", acrescentou.

Primeiro tcheco finalista do torneio londrino desde Ivan Lendl em 1990 (antes de se naturalizar americano), Jiri Lehecka nunca havia disputado uma final de ATP 500, tampouco de um torneio que não fosse em quadra dura.

Em seu último confronto com Alcaraz, Lehecka venceu nas quartas de final do ATP 500 de Doha, em fevereiro. Mas desta vez não conseguiu superar o espanhol na grama

iga/raa/ag/cb