Atentado em igreja de Damasco atribuído ao EI deixa ao menos 15 mortos

O ministério do Interior da Síria informou que um membro do grupo extremista Estado Islâmico (EI) executou um ataque contra uma igreja em Damasco neste domingo (22), no qual morreram ao menos 15 pessoas, segundo a Defesa Civil.

"Um atacante suicida afiliado ao grupo terrorista Daesh (acrônimo em árabe para o EI) entrou na igreja de Santo Elias, abriu fogo e se explodiu com um cinto explosivo", informou o ministério em nota.

A Defesa Civil síria informou, em um comunicado, que ao menos 15 pessoas morreram e várias ficaram feridas no ataque, segundo um balanço preliminar.

