Exército israelense disse que está 'verificando' os resultados do bombardeio dos EUA em Fordo

O Exército israelense disse neste domingo (22) que está “verificando” os resultados do bombardeio dos EUA contra a instalação nuclear Fordo do Irã, que está profundamente enterrada, enquanto continuam sua própria ofensiva contra Teerã.

Questionado sobre esse bombardeio e a possibilidade de o Irã ter conseguido remover o urânio enriquecido do local antes do ataque, o porta-voz militar Effie Defrin disse que era “muito cedo” para dizer.

"Estamos constantemente verificando a situação. É muito cedo para determinar. Acho que saberemos mais tarde", disse ele durante uma coletiva de imprensa televisionada.

Ele também indicou que a ofensiva israelense contra o Irã continua e que seu país tem “vários alvos” para atingir na República Islâmica.

Israel realizou uma nova onda de ataques contra o Irã na manhã deste domingo, incluindo um contra lançadores de mísseis.

“Continuamos e estamos determinados a atingir os objetivos da operação: eliminar a ameaça existencial ao Estado de Israel, atacar o programa nuclear do Irã e destruir seu sistema de mísseis”, listou Defrin.

Na sexta-feira, os militares de Israel pediram à população que se preparasse para uma guerra relativamente longa.

“Lançamos a campanha mais complexa de nossa história (...) Temos que estar preparados para uma campanha prolongada”, disse o chefe do Estado-Maior de Israel, tenente-general Eyal Zamirdijo.

Quando os repórteres perguntaram ao general Defrin se os ataques dos EUA marcaram uma mudança na situação e poderiam pressagiar um fim iminente para a guerra, ele rejeitou a pergunta.

"Continuaremos a operar até atingirmos e alcançarmos nossos objetivos", disse ele.

Israel lançou um ataque sem precedentes contra o Irã em 13 de junho, com o objetivo declarado de impedir que o Irã construísse uma arma atômica, alegações que a República Islâmica tem negado consistentemente.

Seus militares atacaram centenas de locais ligados ao programa militar ou nuclear do Irã, mataram a liderança militar do Irã e diversos cientistas nucleares.

Os ataques de retaliação iranianos mataram 25 pessoas em Israel. No Irã, os ataques israelenses deixaram até agora mais de 400 mortos e 3.056 feridos, a maioria civis, de acordo com os números informados pelo Ministério da Saúde no sábado.

Os EUA bombardearam três instalações importantes do programa nuclear do Irã neste domingo, ataques que terão "consequências eternas", alertou Teerã.

