O pronunciamento de Trump após os ataques americanos ao Irã

O presidente Donald Trump fez um breve pronunciamento na Casa Branca na noite de sábado(21), após os ataques militares dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas.

Seguem suas declarações:

"Há pouco, o Exército dos Estados Unidos lançou ataques massivos de precisão contra três importantes instalações nucleares iranianas: Fordo, Natanz e Isfahan."

"Todos nós ouvimos esses nomes há anos, enquanto construíam esse empreendimento terrivelmente destrutivo".

"Nosso objetivo era destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e deter a ameaça nuclear representada pelo principal Estado patrocinador do terrorismo no mundo".

"Esta noite, posso relatar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular".

"As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram total e completamente destruídas."

"O Irã, o tirano do Oriente Médio, precisa agora fazer a paz. Se não fizer, os ataques futuros serão muito maiores e muito mais fáceis".

"Por 40 anos, o Irã disse: 'Morte à América, morte a Israel!'"

"Eles mataram nossos concidadãos, explodindo seus braços e pernas com bombas à beira da estrada. Essa era a especialidade deles; perdemos mais de 1.000 pessoas".

"Centenas de milhares em todo o Oriente Médio e ao redor do mundo morreram como resultado direto de seu ódio; em particular, muitos foram mortos por seu general, Qasem Soleimani" (um alto comandante da Guarda Revolucionária, morto em um ataque dos EUA em 2020, durante o primeiro mandato de Trump).

"Decidi há muito tempo que não permitiria que isso acontecesse. Não vai continuar".

"Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Trabalhamos em equipe como talvez nenhuma outra equipe tenha trabalhado antes, e fizemos grandes avanços na erradicação desta terrível ameaça a Israel".

"Quero agradecer ao Exército israelense pelo maravilhoso trabalho que realizaram".

"E, mais importante, quero parabenizar os grandes patriotas americanos que pilotaram aquelas magníficas máquinas esta noite e todo o Exército dos Estados Unidos por uma operação como o mundo não via há muitas e muitas décadas. Espero que não precisemos mais de seus serviços com esse nível de intensidade. É o que espero".

"Também quero parabenizar o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, um general espetacular, e todas as mentes militares brilhantes envolvidas neste ataque".

"Dito isso, isso não pode continuar. Haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias".

"Lembrem-se, ainda há muitos alvos. O desta noite foi o mais difícil de todos, de longe, e talvez o mais letal. Mas se a paz não chegar logo, perseguiremos esses outros alvos com precisão, velocidade e habilidade. A maioria deles pode ser eliminada em questão de minutos".

"Nenhum exército no mundo poderia ter feito o que fizemos esta noite, nem perto disso. Nunca houve um exército capaz do que aconteceu há pouco".

"Amanhã, o general Caine e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, darão uma entrevista coletiva às 8h (9h em Brasília) no Pentágono".

"E quero agradecer a todos, e em particular a Deus. Quero dizer: nós te amamos, Deus, e amamos nossos grandes militares; proteja-os".

"Que Deus abençoe o Oriente Médio, que Deus abençoe Israel e que Deus abençoe a América. Muito obrigado. Obrigado".

bur-bjt/acb/erl/mel/jc