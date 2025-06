EUA ataca 3 instalações nucleares no Irã; Trump ameaça com mais ataques

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que os ataques aéreos dos Estados Unidos neste domingo (22, sábado no Brasil) "destruíram completa e totalmente" as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã e alertou sobre novos ataques caso Teerã não busque a paz.

Em um pronunciamento à nação, direto da Casa Branca, após os Estados Unidos se juntarem à campanha aérea de Israel contra Teerã, Trump chamou os ataques americanos de um "sucesso militar espetacular".

O presidente já havia chocado o mundo ao anunciar nas redes sociais que aeronaves americanas haviam atingido a usina de enriquecimento nuclear iraniana de Fordo, além das instalações de Natanz e Isfahan.

O novo envolvimento militar dos EUA ocorre apesar das promessas de Trump de evitar outra "guerra eterna" no Oriente Médio — o Irã prometeu retaliar contra as forças americanas na região caso Washington se envolvesse no conflito.

"As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas. O Irã, o tirano do Oriente Médio, deve buscar a paz agora", disse Trump.

"Se não o fizer, os ataques futuros serão muito maiores e muito mais fáceis", acrescentou Trump, que estava acompanhado pelo vice-presidente J.D. Vance, pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, e pelo secretário de Estado, Marco Rubio, em seu discurso à nação americana.

Trump havia dito anteriormente em sua rede Truth Social que uma "carga completa de BOMBAS" foi lançada sobre a instalação subterrânea de Fordo, descrevendo-a como o "local principal".

Trump acrescentou que "todos os aviões estão a caminho de casa em segurança. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos".

- 'Aviso' -

Mais cedo no sábado, houve relatos de que bombardeiros B-2 americanos — que carregam as chamadas bombas "destruidoras de bunkers" — estavam partindo dos Estados Unidos através do Pacífico.

Trump não especificou que tipo de aviões ou munições americanas estavam envolvidos no ataque.

A mídia iraniana confirmou que parte da usina de Fordo, assim como as instalações nucleares de Isfahan e Natanz, foram atacadas.

Trump conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após os ataques. Os Estados Unidos também "avisaram" Israel, seu principal aliado, antes dos ataques, disse um funcionário de alto escalão da Casa Branca à AFP.

Netanyahu parabenizou Trump pelos ataques, dizendo que "os Estados Unidos têm sido realmente inigualáveis".

Trump havia dito na quinta-feira que decidiria "dentro de duas semanas" se se juntaria à campanha de Israel — mas a decisão veio muito antes.

O presidente dos EUA também intensificou sua retórica contra o Irã nos últimos dias, repetindo sua alegação de que o país jamais poderia ter uma arma nuclear.

Israel e Irã têm trocado várias ondas de ataques devastadores desde que Israel lançou sua campanha aérea em 13 de junho, ao alegar que Teerã estava prestes a desenvolver uma arma nuclear.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, havia alertado no sábado sobre uma retaliação "mais devastadora" caso a campanha de bombardeios israelense de nove dias continuasse, e afirmou que a república islâmica não interromperia seu programa nuclear "sob nenhuma circunstância".

No sábado, Israel afirmou ter atacado Isfahan pela segunda vez, e o órgão de vigilância nuclear da ONU relatou que uma fábrica de centrífugas foi atingida.

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou neste domingo que "drones suicidas" haviam sido lançados contra "alvos estratégicos" em Israel.

O Irã nega estar buscando uma bomba atômica e, no sábado, Pezeshkian disse que seu direito de prosseguir com um programa nuclear civil "não pode ser retirado (...) por ameaças ou guerra".

