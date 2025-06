Guardiola elogia times sul-americanos na Copa do Mundo de Clubes

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse neste sábado (21) que é um "privilégio" participar da Copa do Mundo de Clubes e elogiou os times sul-americanos que estão no torneio.

"Adoro quando vejo o Botafogo, todos os times brasileiros e argentinos, como eles comemoram, como estão juntos ", disse Guardiola.

"Tenho certeza de que, para os times sul-americanos, para os times brasileiros, para os times argentinos, esta competição talvez seja a mais importante", considerou.

"Gosto de ver que todos os jogos estão sendo disputados, exceto um ou dois, que as pessoas ficam surpresas, que os times europeus perdem. Bem-vindos ao mundo real. Bem-vindos ao mundo real, meus amigos".

Após terminar uma temporada sem títulos pela primeira vez em oito anos, o treinador espanhol afirmou que quer que o Manchester City avance o máximo possível na Copa de Clubes.

"Já que chegamos aqui, por que não nos esforçarmos para ficar cada vez mais? Podemos dizer que é chato vir aqui, (mas) eu quero chegar à fase final, e essa é a verdade", explicou.

O Manchester City venceu o Widad Casablanca por 2 a 0 na primeira rodada do Grupo G e vai enfrentar o Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos no domingo, no Mercedes-Benz Stadium, pode selar a classificação para as oitavas de final.

- Enxugar o elenco -

Guardiola também comentou que o City terá que vender jogadores na janela de transferências antes do início da temporada europeia pelo bem de suas próprias estrelas.

O clube inglês contratou vários reforços antes do torneio nos Estados Unidos, o que o deixa com um elenco amplo.

O meio-campista alemão Ilkay Gündogan teve o nome ligado nos últimos dias a uma possível transferência para o Galatasaray da Turquia.

Guardiola disse que não sabe de nada a respeito, mas afirmou que vários jogadores terão que sair depois das contratações de Tijjani Reijnders, Rayan Cherki e Rayan Ait-Nouri.

"Adoraria ter os jogadores que temos agora por toda a temporada", disse o treinador aos jornalistas em Atlanta. "O problema é que eles não ficarão felizes durante a temporada, ficarão tristes, ficarão decepcionados".

"Eu não quero isso. Faço isso por eles, não por mim. Temos que ver o que acontece, falta muito tempo até o fechamento da janela de transferências, temos que ver passo a passo", explicou.

Guardiola já disse anteriormente que prefere um elenco com cerca de 20 jogadores consolidados, enquanto o City tem mais de 30 atualmente.

Antes de enxugar o plantel, o treinador espera vencer a Copa de Clubes, com seus novos contratados trazendo energia renovada.

rbs/sev/raa/ag/cb