Ministro do Trabalho da Bolívia morre de causas ainda investigadas

O ministro do Trabalho da Bolívia, Erland Rodríguez Lafuente, faleceu neste sábado (21), dez meses após assumir o cargo, por causas que estão sendo investigadas, informou o governo de Luis Arce.

Em comunicado oficial, o Vice-Ministério das Comunicações indicou que havia "tomado conhecimento do falecimento" do ministro Rodríguez, sem informar as causas da morte.

Não obstante, acrescentou que o governo central instruiu "que se realizem as investigações correspondentes sobre o ocorrido".

Advogado de profissão, Rodríguez Lafuente assumiu o cargo em 12 de agosto de 2024.

Antes, atuou como diretor departamental de La Paz na Procuradoria-Geral do Estado, como chefe da unidade de processos e recursos da Agência Nacional de Hidrocarbonetos e na Central Operária Regional de El Alto.

A imprensa local reportou que o óbito ocorreu em sua residência na cidade de El Alto.

A última aparição pública do ministro foi durante uma entrevista coletiva na terça-feira, na qual informou sobre o feriado deste sábado pelo Ano Novo Andino Amazônico e Chaqueño.

