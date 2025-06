Alcaraz vence Bautista e vai à final do ATP 500 de Queen's

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, venceu sem dificuldades seu compatriota Roberto Bautista (N.51) neste sábado (21) e se classificou para a final do ATP 500 de Queen's.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 24 minutos, para alcançar a vitória de número 250 da carreira, a 17ª consecutiva e a 42ª desta temporada.

Campeão de Roland Garros há duas semanas, o espanhol de 22 anos vai também disputar sua quinta final seguida no circuito. Antes do título em Paris, ele foi campeão dos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma e vice do ATP 500 de Barcelona, todos no saibro.

O adversário de Alcaraz pelo título no torneio de Queen's, disputado na grama e preparatório para Wimbledon (30 de junho - 13 de julho), será o tcheco Jiri Lehecka (N.30).

Lehecka, que eliminou o australiano Alex de Minaur (N.12) na primeira rodada, venceu na outra semifinal o britânico Jack Draper (N.6) por 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 4-6 e 7-5.

Apesar da derrota, Draper vai aparecer como número 4 do mundo no ranking da ATP da próxima semana, o que lhe garante evitar confrontos contra o italiano Jannik Sinner (N.1) e Alcaraz nas primeiras rodadas de Wimbledon.

