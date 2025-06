Regulador de aviação pede à Air India que demita funcionários

O regulador de aviação civil de Nova Deli ordenou à Air India que destituísse três funcionários de seus cargos devido a "falhas sistêmicas", segundo uma diretriz acessada pela AFP neste sábado (21), em meio à investigação da companhia aérea após um acidente fatal.

A instrução da Direção Geral de Aviação Civil (DGCA) não especifica se está relacionada com o acidente ocorrido em 12 de junho em Ahmedabad, no qual todos, exceto um dos 242 ocupantes do avião, morreram, além de 38 pessoas em terra.

A ordem da DGCA aponta que as declarações voluntárias da companhia aérea "indicam falhas sistêmicas na programação das tripulações, monitoramento do cumprimento e responsabilização interna".

"Preocupa especialmente a ausência de medidas disciplinares rigorosas contra os funcionários-chave diretamente responsáveis por essas deficiências operacionais", indicou a ordem emitida na sexta-feira.

"Esses funcionários estiveram envolvidos em erros graves e recorrentes", acrescentou.

O órgão regulador ordenou que a Air India removesse os três funcionários que fazem parte da diretoria "de todas as funções e responsabilidades relacionadas à programação das tripulações", adotasse medidas disciplinares e apresentasse um relatório sobre as ações tomadas no prazo de 10 dias.

Violações futuras também poderiam acarretar "a suspensão da licença".

A companhia aérea declarou neste sábado que já havia implementado a ordem.

"A Air India está comprometida em garantir total conformidade com os protocolos de segurança e práticas padrão", afirmou em comunicado.

Os investigadores estão tentando determinar o que causou a queda do avião da Air India, com destino a Londres, pouco depois da decolagem em Ahmedabad.

A Air India garantiu na quinta-feira que o avião, um Boeing 787-8 Dreamliner, estava "em bom estado" e que os pilotos eram experientes.

O gravador de voz da cabine (CVR) e o registrador de dados de voo (FDR) foram recuperados do local do acidente e estão sendo analisados.

