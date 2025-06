Lamine Yamal se encontra com ídolo Neymar em suas férias no Brasil

De férias no Brasil após uma temporada brilhante no Barcelona, o jovem craque espanhol Lamine Yamal passou um tempo com Neymar, a quem considera seu ídolo de infância, de acordo com um vídeo postado pelo maior artilheiro da história da seleção brasileira.

No vídeo divulgado nas redes sociais por volta da meia-noite de quinta-feira, Yamal, de 17 anos, é visto sorrindo, trocando camisas do Barcelona e do Santos com Neymar, de 33 anos, e jogando futevôlei com ele.

Ele também relaxa em uma piscina.

"Meu irmão", comentou Yamal na publicação de Neymar, uma mensagem que ele acompanhou com emojis de dois corações.

Yamal está dando uma pausa no Rio de Janeiro e em São Paulo após vencer o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei com o Barça e disputar a final da Liga das Nações com a Espanha, perdida para Portugal.

Com a camisa 'blaugrana', ele marcou 18 gols e deu 25 assistências, o que o levou a ser mencionado pela imprensa como candidato à Bola de Ouro.

O vídeo também mostra Neymar se exercitando, em fase de recuperação, enquanto negocia uma possível renovação com o Santos. Seu contrato vence em 30 de junho.

