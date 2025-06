Benfica goleia Auckland (6-0) em jogo com mais de 2 horas de interrupção na Copa de Clubes

O Benfica conquistou uma vitória maiúscula por 6 a 0 sobre o Auckland City FC, clube amador neozelandês, em sua segunda partida na Copa do Mundo de Clubes, nesta sexta-feira (20), em Orlando, onde tempestades interromperam a partida por quase duas horas e meia.

O segundo tempo, programado para ter início pouco depois das 14h locais, só começou às 16h20. Quando as duas equipes retornaram aos vestiários para o intervalo, logo após o gol de abertura de Angel Di María nos acréscimos (45'+8), os torcedores foram convidados a deixar as arquibancadas devido ao alerta de temporais. Pancadas de chuva e raios cobriam o estádio.

Outras partidas da Copa do Mundo de Clubes já foram interrompidas devido ao mau tempo em Orlando.

No âmbito esportivo, os portugueses se recuperaram no Grupo C. Estão agora com 4 pontos graças a esta vitória contra os neozelandeses, após o empate de estreia (2 a 2) diante do Boca Juniors.

O outro favorito do grupo, o Bayern de Munique, vai enfrentar o time argentino às 22h (horário de Brasília).

Enquanto os bávaros derrotaram o Auckland (10 a 0) com facilidade, o Benfica teve que esperar até os descontos do primeiro tempo e um pênalti convertido pelo incansável Angel Di Maria, de 37 anos, para abrir o placar (45'+8).

Antes do gol do argentino, o Benfica não havia conseguido converter em gol suas múltiplas chances, acertando a trave ou esbarrando nas defesas do jovem goleiro neozelandês de 20 anos, Nathan Garrow.

Mas uma falta do atacante do Auckland, Haris Zeb, sobre Gianluca Prestianni deu ao Benfica um pênalti, que Di Maria não desperdiçou.

Após o longo intervalo, Vangelis Pavlidis (53'), Renato Sanches (63'), Leandro Barreiro (76' e 78') e Di Maria com outro pênalti (90'+8), seu 50º gol com a camisa do Benfica, nocautearam o Auckland.

"Este é o jogo mais longo da minha carreira. Um agradecimento especial aos nossos torcedores, que ficaram aqui durante cinco horas para apoiar a equipe", disse o treinador do Benfica, Bruno Lage, ex-Botafogo.

"Jogamos o melhor que podíamos. A temperatura (alta) tornou tudo muito difícil".

O Benfica enfrentará o Bayern na terça-feira encerrando a fase de grupos.

