Reino Unido, Suiça e outros países retiram seus funcionários diplomáticos do Irã

O Reino Unido e outros países, incluindo a Suíça, que representa os interesses dos Estados Unidos no Irã, anunciaram nesta sexta-feira (20) a retirada de seus funcionários diplomáticos no país devido à guerra com Israel.

"Devido à atual situação de segurança, tomamos a medida de precaução de retirar temporariamente nossos funcionários britânicos do Irã. Nossa embaixada continua operando remotamente", anunciou a Chancelaria britânica em um comunicado.

Pouco antes, a Suíça havia anunciado o fechamento "temporário" de sua embaixada em Teerã, mas observou que continua representando os interesses dos EUA no Irã.

Na ausência de relações diplomáticas ou consulares com o Irã, a Suíça representa oficialmente os interesses dos EUA no país asiático desde 1980, por meio de sua embaixada em Teerã.

A Austrália também anunciou nesta sexta-feira que suspendeu as operações em sua embaixada em Teerã e ordenou a saída de sua equipe diplomática e suas famílias do Irã.

O governo australiano aconselhou todos os seus cidadãos a deixarem o Irã se puderem fazê-lo com segurança.

Portugal, Bulgária, República Tcheca e Nova Zelândia também fecharam temporariamente suas missões diplomáticas no Irã.

