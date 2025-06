Ataque contra central iraniana de Bushehr pode causar catástrofe nuclear, alerta chefe da AIEA

Um ataque contra a usina de Bushehr no Irã poderia causar uma catástrofe nuclear, alertou nesta sexta-feira (20) no Conselho de Segurança da ONU o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), após indicar que, por enquanto, não foram detectadas emissões de radiação no país, mas o "perigo" existe.

"No caso de um ataque contra a usina nuclear de Bushehr, um impacto direto poderia provocar uma emissão muito elevada de radioatividade no meio ambiente", alertou Rafael Grossi, que especificou que, por enquanto, os ataques de Israel contra o Irã "não provocaram emissões de radiação que afetem a população".

