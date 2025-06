Estudante chinês condenado à prisão perpétua em Londres por drogar e estuprar dez mulheres

A Justiça britânica condenou nesta quinta-feira (19) um estudante chinês por ter drogado e estuprado dez mulheres em Londres e na China entre 2019 e 2023.

Zhenhao Zou é um "predador sexual", declarou a juíza Rosina Cottage ao anunciar a condenação à prisão perpétua, estabelecendo pena mínima de 22 anos.

Sete dos estupros ocorreram na China e três em Londres.

O jovem, um estudante de doutorado na prestigiada University College London?(UCL), visava principalmente mulheres jovens chinesas, que convidava ao seu apartamento para beber ou estudar, para depois drogá-las e agredi-las.

Ele usava câmeras escondidas ou celulares para filmar os estupros e guardava os vídeos e, às vezes, objetos pessoais das vítimas como recordação.

Entre as dez vítimas, apenas três foram identificadas, mas as provas foram suficientes para sua condenação. A polícia britânica acredita, no entanto, que pode haver mais vítimas.

Os crimes começaram a ser investigados em novembro de 2023, quando uma das mulheres o denunciou à polícia.

Após a denúncia, a polícia apreendeu o telefone do estudante e encontrou vídeos dele estuprando mulheres inconscientes.

A polícia de Londres fez um apelo internacional para localizar possíveis vítimas.

Mais de vinte mulheres, algumas residentes no Reino Unido, outras na China e em outros países, entraram em contato com as autoridades.

