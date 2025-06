EUA retiram aviões de guerra de base no Catar

Dezenas de aviões militares dos Estados Unidos foram retirados da pista de uma das maiores bases americanas no Oriente Médio, segundo imagens de satélite.

A decisão apontaria para a proteção dessas aeronaves contra ataques iranianos, em um momento em que Washington considera a opção de intervir militarmente na guerra entre Israel e a República Islâmica.

Entre os dias 5 e 19 de junho, a base americana de Al Udeid, no Catar, ficou praticamente vazia de aeronaves visíveis, segundo imagens da Planet Labs PBC analisadas pela AFP.

Cerca de 40 aviões militares estavam na pista da base em 5 de junho: grandes aviões de transporte de equipamentos e tropas, além de aeronaves de reconhecimento e operações especiais C130 Hércules.

Em uma imagem de 19 de junho, apenas três aviões de transporte permaneciam visíveis.

Além disso, “como medida de precaução e diante das hostilidades regionais em curso”, os Estados Unidos “recomendaram ao pessoal que se mantenha especialmente em alerta” e “restringiram temporariamente” o acesso à base de Al Udeid, segundo uma nota publicada nesta quinta-feira (19) no site da embaixada no Catar.

Essas decisões ocorrem no momento em que se espera que o presidente americano decida, nas próximas duas semanas, segundo a Casa Branca, se o exército vai intervir junto a Israel contra o Irã.

Dada sua “proximidade com o Irã” - a menos de 300 quilômetros da costa - a base de Al Udeid, suas aeronaves, tropas e instalações “seria extremamente vulnerável”, confirmou à AFP Mark Schwartz, general americano reformado que serviu no Oriente Médio e atualmente atua como especialista no centro de estudos Rand Corporation.

“Devemos reduzir os riscos para as forças americanas”, disse.

Questionadas pela AFP sobre esses movimentos, as Forças Armadas dos Estados Unidos não responderam de imediato.

